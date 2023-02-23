Скончалась старейшая женщина-ветеран Пестрецов

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ

Как сообщает пресс-служба Пестречинского района РТ, сегодня в селе Пестрецы Пестречинского района умерла женщина-ветеран Нина Куприянова. Ей было 102 года.

Нина Никифоровна родилась в деревне Красное Поле Тетюшского района, училась в Буинске, работала учителем в деревне Жуково Больше-Тарханского района (ныне Тетюшский район), после поступила в учительский институт на физико-математический факультет, но в 1941-м ушла ушла на фронт добровольцем и стала связисткой в зенитно-прожекторном полку.



После вернулась к учебе, училась в Казанской юридической школе, а с 1969 года жила в Пестрецах, работая адвокатом. У нее четверо детей, восемь внуков, девять правнуков и две праправнучки.

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