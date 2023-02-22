Почтовые отделения в Казани приостановят работу 23 февраля и 8 марта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани почтовые отделения будут закрыты 23 февраля и 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба УФПС «Татарстан почтасы».

22 февраля и 7 марта рабочий день в почтовых отделениях сократится на один час. 24 февраля они будут работать по графику воскресенья, а 25 февраля и 9 марта возобновят обслуживание по обычному расписанию.

В праздничные дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по согласованному графику.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отмечается, что некоторые сельские и городские почтовые отделения могут работать по особому графику.

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Айрат Назипов