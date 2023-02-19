Детский омбудсмен Татарстана выступила против сокращения летних каникул для школьников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец прокомментировала инициативу сократить летние каникулы для школьников. Свое мнение она опубликовала в телеграм-канале.

— Советские ученые, врачи выявили, что именно три месяца — это оптимальный период для того, чтобы дети восстановились, отдохнули, соскучились по школе и с удовольствием в нее пришли. И нам эти традиции сейчас не надо нарушать, — отметила она.

Отдельно омбудсмен отметила детей, которые занимаются спортом. У таких школьников, по словам Волынец, остается только один месяц на полноценный отдых. Остальные 60 дней они находятся сборах или на соревнованиях.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— У нас не такое долгое лето. И не хватает взрослым и детям витамина D. Летом, когда ребенок находится большую часть на солнце, он может этот витамин добрать, — добавила детский омбудсмен Татарстана.



На этой неделе ученые РАНХиГС предложили сократить летние каникулы в России для снижения детской смертности. Такая инициатива вызвала бурю возмущений у родителей.

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Айрат Назипов