В России COVID-19 за сутки выявили у 15 318 человек

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 15 318 человек. Всего в стране на 18 февраля зарегистрировано 22 152 402 случая заражения COVID-19.

Как следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, за сутки госпитализировали 1 504 заболевших россиян. В связи с выздоровлением выписали 11 439 пациентов. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 21 495 493 жителя России.

Умерли от COVID-19 за сутки 36 россиян. Всего в стране от коронавируса скончались 395 763 человек.



Фото: стопкоронавирус.рф

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 18 февраля.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов