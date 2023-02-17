Жителям Лаишевского района Татарстана пришли счета до 30 тысяч за вывоз мусора — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В деревне Вороновка в Лаишевском районе Татарстана порядка 400 домов, в которых проживает около 1,5 тысячи человек. Недавно жителям пришли счета-фактуры — только за вывоз мусора на каждый дом начислили от 7 до 30 тысяч рублей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Жители утверждают: все бы ничего, да только мусор из села не вывозится, да и контейнерных баков здесь тоже никогда не видели. Как пояснил один из жителей, эту услугу не оказывают уже 10 лет. Все отходы жители увозили в город или в ближайшие поселки, пенсионеры просили о помощи соседей.

За вывоз мусора в поселке с 2019 года отвечает УК «ПЖКХ». Там объяснили: собственники домов еще 4 года назад должны были заключить с региональным оператором договор. В прошлом году ПЖКХ через Росреестр обновил список зарегистрированных домов в Лаишевском районе. У 4,2 тыс. домохозяйств не оказалось договоров с регоператором, и они не платили.

В компании же пояснили, что мусор регулярно вывозится, только контейнеры для жители Вороновки стоят в соседнем селе:

— Место накопления отходов находится в соседнем населенном пункте Песчаные Ковали на удалении не более 500 метров от деревни Вороновка. То есть у жителей данного населенного пункта есть возможность размещать свои твердые коммунальные отходы… на данных контейнерных площадках. Они находятся на улице Доброй и на улице Молодежной, — пояснил заместитель коммерческого директора ООО «УК «ПЖКХ» Максим Ильин.

Такая же квитанция придет жителям еще два раза — в марте и апреле: регоператор поделил образовавшийся долг на три части.

В региональном центре общественного контроля в сфере ЖКХ считают, что суммы начислили законно, а нарушили здесь сами собственники, поскольку вовремя не заключили договор с регоператором.

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Маргарита Головатенко