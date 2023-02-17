За сутки в Татарстане выявили 119 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки коронавирус подтвердился у 119 человек. В общей сложности на 17 февраля в республике зарегистрировано 196 754 случая заражения COVID-19.

За сутки госпитализировали 51 заболевшего коронавирусом татарстанца. Вылечились от него с начала пандемии 192 859 жителей республики, за последние сутки — 118.

Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не зарегистрировали. Всего от коронавируса умерли 2 010 жителей республики, следует из подсчетов федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 17 февраля.

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Айрат Назипов