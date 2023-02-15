В Национальной библиотеке РТ прошел книжный своп
В Национальной библиотеке РТ прошел книжный своп, приуроченный к Международному дню дарения книг. Участники не только принесли экземпляры из личных собраний, но и рассказывали их истории, чтобы подарить или обменять на другие. Общение было разделено по комнатам. К примеру, в одной были произведения преимущественно из жанра фантастики.
Также книги можно было оставить в библиотеке в рамках буккросинга: здесь классическая литература соседствовала со старыми журналами, газетами, а одна из участниц даже сдала CD-диск с концертами Робби Уильямса.
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