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Новая часть триквела «Человека-муравья» стала худшим фильмом Marvel в истории

04:35, 16.02.2023
Новая часть триквела «Человека-муравья» стала худшим фильмом Marvel в истории
Фото: wikipedia.org

В канун выхода на экраны кинотеатров фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» в сети появляется все больше комментариев от профильной прессы на этот счет. В большинстве случаев они негативного характера, а в некоторых просто нейтральные. Об этом сообщает RG.RU.

Фото: wikipedia.org

Отмечается, что по мере выхода фильма, средний бал кинокомикса снизился до отметки 50. Это привело к тому, что кинокартина побила антирекорд фильма «Вечные» — рейтинг фильма 52 из 100 баллов.

В прокате новая часть фильма о приключениях супергероя появится 17 февраля.

8 февраля кинокритик Сергей Сычев рассказал, чем объясняется популярность фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки». Он объяснил, что кинокартина является один из кассовых фильмов 2022 года. Также Сычев отметил, что фильм популярен среди онлайн-зрителей.

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Антон Гаврилов
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