Кинокритик раскрыл секрет популярности фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки»

Популярность картины «Черная Пантера: Ваканда навеки» объясняется тем, что это супергеройское кино. Об этом заявил кинокритик Сергей Сычев, сообщают «Известия».

Он также отметил, что фильм пользуется хорошим спросом у онлайн-зрителя.

— «Черная Пантера» — один из самых кассовых фильмов 2022 года, так что и тут все логично. Стоит сказать, что и в российских кинотеатрах, где «Пантера» прокатывалась нелегально, он, по нашим данным, везде, где шел, был на первом месте по посещаемости и сборам, — рассказал Сычев.

11 января Сычев также объяснил, почему фильм «Чебурашка» стал очень популярным среди зрителей. Он рассказал, что успех фильма заключается не в одной причине, а в целом их комплексе. Также Сычев отметил, что «Чебурашка» является «проверенным брендом». Помимо этого, кинокритик подчеркнул, что кинокартина стала еще более популярной благодаря телевидению и отсутствию голливудских конкурентов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов