Эксперты прогнозируют падение стоимости ноутбуков в России

Около миллиона ноутбуков находится на российских складах. Торговые сети приобрели их после начала СВО из страха западных санкций. Об этом сообщает Daily Moscow.

Продать такое количество техники на данный момент не получилось. Это связано с тем, что в стране введен параллельный импорт, и рынок гаджетов пополнился китайскими моделями. Кроме того, в Россию вернулись некоторые западные бренды.

Фото: pxhere.com

Эксперты прогнозирует, что такое перенасыщение ноутбуками приведет к падению их стоимости. По их оценкам, после праздничных дней ожидается удешевление техники на 10-15%.

В декабре прошлого года сообщалось, что правительство России обсуждает возможность запретить ввоз в Россию компьютеров и ноутбуков Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей. Такую инициативу выдвинул отечественный вендор ICL. Он также предлагает стимулировать спрос на российские компьютеры с помощью программы 20% кешбэка для граждан.

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Елизавета Пуншева