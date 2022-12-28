СМИ: компьютеры и ноутбуки зарубежных производителей могут запретить ввозить в Россию

Правительство России обсуждает возможность запретить ввоз в Россию компьютеров и ноутбуков Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, такую инициативу выдвинул отечественный вендор ICL. Он также предлагает стимулировать спрос на российские компьютеры с помощью программы 20% кешбэка для граждан.

Ретейлеры и чиновники поддерживают идею запустить программу кешбэка, но выступают против ограничения параллельного импорта, предупреждая о рисках сокращения ассортимента и роста нелегальных поставок.

Отмечается, что такая мера позволит «освободить российский рынок от компаний, отказавшихся работать в России, и увеличить долю российской вычислительной техники до 50%».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Минпромторге заявили, что вместе с Минцифры прорабатывают механизмы финансовой и маркетинговой поддержки потребителей российской радиоэлектронной продукции, в том числе посредством предоставления льготных кредитов и через возврат части стоимости техники покупателям.

Напомним, что в мае этого года правительство России упростило правила ввоза в Россию компьютеров, планшетов, ноутбуков, смартфонов, микросхем и раций. Это было сделано для того, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка и не допустить сбоев, а также остановок производств.

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Айрат Назипов