В Казани за пять лет построили 4,8 млн «квадратов» жилья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За последние пять лет в Казани построили 4,8 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщил руководитель исполкома города Рустем Гафаров на итоговой коллегии Минстроя Татарстана.

На сегодняшний день на одного казанца приходится 28,7 «квадрата» жилья. Показатель за пять лет вырос на 3 квадратных метра.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в целом в Татарстане по итогам 2022 ввод жилья составил 3 млн 93 тысячи квадратных метров. Республике удалось побить предыдущий рекорд.



В стадии строительства находятся 213 многоквартирных домов жилой площадью более 2 млн «квадратов», из которых только один дом — по улице Краснококшайской в Казани на 230 квартир — строится по старым правилам. Объект планируется сдать в 2023 году.

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Татьяна Демина