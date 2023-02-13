Минобрнауки Татарстана закупит медали «За особые успехи в учении» за 1 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», Министерство образования и науки Татарстана планирует закупить медали «За особые успехи в учении». Потратить на это из республиканского бюджета готовы 1,06 млн рублей.

В общей сложности планируется закупить 2,2 тысячи медалей. Таким образом, стоимость одной штуки оценивается в 483 рубля 75 копеек.

Медаль изготовят из металла желтого цвета методом холодной штамповки. На лицевой стороне должно быть рельефное изображение государственного герба России, на обратной в верхней части слева по окружности — надпись «За особые успехи в учении», а посередине — стилизованное изображение раскрывающейся книги на фоне исходящих от центра лучей, обрамленной по нижней части окружности декоративной пальмовой ветвью.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Медаль требуется упаковать в пластиковый, красного и бордового цвета футляр с изображением государственного герба России. Ее диаметр — 40 мм, толщина — 3 мм.



Напомним, в Татарстане в 2021 году выросло число выпускников-претендентов на награждение медалью «За особые успехи в учении» — с 2 436 в 2020 году до 2 529. Из них лишь 2 455 смогли получить ее.



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Татьяна Демина