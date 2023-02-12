Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах пожара, в котором погибли трое детей и их отец

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о первоначальных результатах расследования уголовного дела о гибели троих детей и мужчины, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает пресс-служба ведомства.

Вчера в селе Новое Шигалеево в Пестречинском районе Татарстана в одном из частных домов в СНТ «Заречье-2» в результате пожара погибли 53-летний мужчина, а также трое детей 2010, 2015 и 2017 годов рождения. В больнице находится 35-летняя супруга погибшего и ребенок 2021 года рождения.

На место происшествия выехал районный прокурор Фанис Шайхаттаров. Ведомство организовало проверку, причины происшествия устанавливаются, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Расследование взято на особый контроль в прокуратуре.



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Илина Хакимова