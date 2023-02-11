Ученые обнаружили останки 154-килограммового пингвина на пляже в Новой Зеландии

Окаменелые останки крупнейшего пингвина обнаружили ученые из Гринвича (США). Поразительную находку специалисты сделали на пляже в Новой Зеландии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на журнал Journal of Paleontology.

— Недавние находки окаменелостей в Новой Зеландии выявили удивительное разнообразие сообщества пингвинов. Самый крупный экземпляр отнесен к новому виду Kumimanu fordycein. Этот пингвин был самым большим из когда-либо живших на Земле, — сказано в исследовании.

Фото: pxhere.com

Отмечается, что вес животного мог составлять 154 килограмма. По предварительной оценке, пингвин жил на Земле 50 миллионов лет назад. Как и его потомки, он не умел летать, однако в отличие от своих сородичей гораздо лучше нырял и дольше, чем они, мог поддерживать температуру тела в экстремальные холода.

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Антон Гаврилов