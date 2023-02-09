Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин предложил мошенникам «сразу перечислить деньги»

Фото: Максим Платонов

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин поделился личным опытом общения с телефонными мошенниками, которые маскируются под короткий номер 900 Сбербанка. «Вежливые мошенники в этот раз звонят. Предложил им сразу перечислить деньги, отказались почему-то», — иронизирует он в своем телеграмм-канале.

Министр предупредил подписчиков, что мошенники стали использовать короткий номер 900 Сбербанка. Чтобы не вызвать подозрений они меняют при наборе две цифры — 00 на буквы «oo». И наглядно показал, как это выглядит на своем экране телефона. «Для того, чтобы позвонить с номера 900, мошенники используют специальные сервисы по подмене телефонных номеров. Иногда вместо одного или двух нулей они подставляют букву «О»", — пояснил он.

Затем злоумышленники надеются на то, что «входящий вызов с номера 900 не вызовет у людей сомнения, и они потеряют бдительность».

«Будьте внимательны!», — призывает Айрат Хайруллин.





Луиза Игнатьева