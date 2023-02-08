Организаторы Игр дружбы планируют проводить турниры по фехтованию, бадминтону и дзюдо

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министерства спорта Татарстана и России прорабатывают вопрос проведения турниров Игр дружбы по фехтованию, бадминтону и дзюдо, сообщил министр спорта региона Владимир Леонов.



— Проект пока живой, мы сейчас хотим присоединить еще ряд видов спорта, обсуждаем с Минспортом России и вопрос календаря. Пока фехтование, бадминтон, дзюдо. В основном летние виды спорта, — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В декабре в Казани стартовали международные соревнования по прыжкам в воду III этапа Игр Дружбы. В турнире выступили атлеты из России, Аргентины, Беларуси, Эквадора, Сербии, Венесуэлы, Кубы, Армении и Узбекистана.

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Маргарита Головатенко