III этап Игр Дружбы, или Как Дмитрий Саутин открывал турнир имени себя

В Казани стартовали международные соревнования по прыжкам в воду III этапа Игр Дружбы. В турнире, который носит имя прославленного российского спортсмена Дмитрия Саутина, выступят атлеты из России, Аргентины, Беларуси, Эквадора, Сербии, Венесуэлы, Кубы, Армении и Узбекистана. Они разыграют медали в индивидуальных и командных прыжках с трехметрового трамплина и вышки.
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