III этап Игр Дружбы, или Как Дмитрий Саутин открывал турнир имени себя

09:00, 15.12.2022 35
1/35
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани стартовали международные соревнования по прыжкам в воду III этапа Игр Дружбы. В турнире, который носит имя прославленного российского спортсмена Дмитрия Саутина, выступят атлеты из России, Аргентины, Беларуси, Эквадора, Сербии, Венесуэлы, Кубы, Армении и Узбекистана. Они разыграют медали в индивидуальных и командных прыжках с трехметрового трамплина и вышки.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи