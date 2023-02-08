Министр строительства России отчитался об итогах 2022 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

1,3 миллиона ипотечных кредитов выдали россиянам за 2022 год. Их общая сумма составила 4,8 триллиона рублей, сообщил в ходе «правительственного часа» в Госдуме министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

Кроме того, он отметил, что в прошлом году россияне оформили на ИЖС 33 тысячи жилищных кредитов. Их сумма достигла 138 миллиардов рублей. При этом число оформленных ипотечных кредитов на покупку или строительство индивидуальных домов за тот же период выросло в три раза.

Фото: realnoevremya.ru

— Ключевое решение прошлого года — это продление президентом льготной ипотеки до 1 июля 2024 года под 8% и распространение семейной ипотеки на семьи с двумя детьми до 18 лет, — отметил министр.

По словам Файзуллина, в 2022 году введено более 102,7 квадратного метра жилья, на новых территориях восстановлено свыше 4,7 тысячи объектов. Более того, квартиры получили свыше 13 тысяч обманутых дольщиков и 30 тысяч семей очередников.

В январе Минстрой России поддержал предложение ДОМ.РФ снизить ставки на ипотеку на квартиры площадью от 55 кв. м. По словам замглавы министерства Никиты Стасишина, чтобы воплотить эту идею в жизнь, необходимо найти источник финансирования.

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Елизавета Пуншева