Российская команда One Move победила в турнире по Dota 2 в фиджитал-играх в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Российская команда One Move одержала победу в третьих фиджитал-игр в соревнованиях по Dota 2, сообщает ТАСС. Турнир прошел в Казани во вторник.



One Move обыграла бразильскую команду Keyd Stars. Третье место заняла другая команда из России — Matreshka. В соревнованиях по прохождению игр на скорость (Speedrun) победу одержала российская команда Cheaters.

Фиджитал-игры организованы в рамках подготовки к «Играм будущего». Первые игры проходили с 21 по 23 сентября 2022 года, вторые — с 24 ноября по 10 декабря 2022 года. Третьи игры стартовали в Казани 5 февраля и должны завершиться 11 февраля.

В программу соревнований входят пять дисциплин: турниры по Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), Warface в сочетании с лазертагом и соревнования по скоростному прохождению игр.

Каждая из дисциплин фиджитал-игр совмещает концепцию фиджитал (physical + digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию.

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Маргарита Головатенко