В Татарстане стартовали онлайн-занятия по финансовой грамотности для пенсионеров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам 2022 года в Татарстане к онлайн-занятиям Банка России по финансовой грамотности присоединилось 26,5 тысячи жителей. Об этом сообщает пресс-служа отделения — Нацбанка по РТ Волго-Вятского главного управления Центробанка.

Отмечается, что в этом году занятия для пенсионеров начались 7 февраля. Продлятся они до 21 апреля.

Онлайн-занятия проводятся по 4 темам. Благодаря им граждане смогут узнать, чем руководствуются финансовые мошенники в своих корыстных целях. Также пенсионерам расскажут как можно защитить свои права потребителя финансовых услуг. Кроме того, занятия научат разбираться в вопросах приумножения и накопления денежных средств.

23 января глава МВД Татарстана Артем Хохорин сообщил о том, как 74-летняя пенсионерка покончила жизнь самоубийством из-за проделок мошенников. Так, он пояснил, что 14 ноября 2022 года преступники по телефону сказали 74-летней пенсионерке о том, что ее внучка попала в ДТП и срочно нужны деньги. Пожилая женщина отдала мошенникам 200 тысяч рублей, но довольно быстро поняла, что ее обманули и сообщила о случившемся в полицию. Сильно переживая из-за произошедшего, 10 января женщина покончила жизнь самоубийством.



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Антон Гаврилов