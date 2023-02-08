В ЕС прокомментировали усиление контроля над контентом в Twitter

Глава евродипломатии Жозеп Боррель выразил беспокойство в связи с планами американского миллиардера Илона Маска ослабить контроль за контентом в соцсети Twitter из-за того, что такая стратегия может усложнить борьбу с дезинформацией и информационными манипуляциями. Об этом он сказал на конференции по борьбе с дезинформацией в Брюсселе.

— Это станет серьезным отступлением от прежних обязательств. Нам нужно больше, а не меньше прозрачности и ответственности, я призываю Twitter обеспечить соблюдение всех взятых обязательств, — цитирует слова Борреля «РИА Новости».

Фото: flickr.com

В ходе своего выступления он также призвал сосредоточить внимание на изучении соцсетей и разобраться в структуре компаний по дезинформации.

— Нам надо понять, как организованы эти кампании по дезинформации, чтобы отвечать на них, определять авторов информационных манипуляций. Нам нужно больше изучать социальные сети. Нам надо знать, откуда это идет и каковы результаты, — сказал Боррель.

В октябре 2022 года Маск пообещал создать совет модерации контента Twitter. Также он заявил, что принимать какие-либо решения о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов можно будет только после того, как совет начнет работать.

Недавно СМИ сообщили, что Маск хочет продать новые акции Twitter, чтобы погасить долги компании.

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Антон Гаврилов