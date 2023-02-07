Космический корабль «Прогресс МС-20» затопят в Тихом океане

Космический грузовой корабль «Прогресс МС-20» сегодня в 7.56 (мск) отстыкуется от Международной космической станции (МКС) для последующего затопления в Тихом океане, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

После освобождения места 9 февраля в космос должен отправиться «Прогресс МС-22» с космодрома Байконур.

Корабль доставит на МКС более 2,5 тонны грузов — 720 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг азота и 1354 кг различного оборудования и материалов, в том числе и ресурсную аппаратуру для систем российского сегмента, средства медобеспечения и индивидуальной защиты, одежду, рационы питания и свежие продукты для экипажа 68-й длительной экспедиции.

В декабре прошли первые испытания новых систем транспортировки, которые будут применяться для доставки ракет «Ангара» на космодром Восточный. Они прошли в ходе перевозки третьей ступени технологического макета этой ракеты из Москвы в Омск.

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Илина Хакимова