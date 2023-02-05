Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении

Фото: Минобороны России

На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом рассказали в Минобороны России.

— Ракетными войсками и артиллерией группировки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 110-й механизированной, 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Спорное, Авдеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики, — сообщил официальный представитель Минобороны страны Игорь Конашенков.

По данным министерства, за сутки было уничтожено свыше 115-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубица Д-20 и гаубица Д-30 в районах населенных пунктов Яснобродовка и Победа Донецкой Народной Республики.

Фото: Минобороны России

Накануне российские войска вытеснили ВСУ с западных окраин поселка Двуречное в Харьковской области. Тогда же в министерстве рассказали, что авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ возле населенных пунктов Крахмальное и Берестовое.

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Айрат Назипов