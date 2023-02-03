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За сутки в Татарстане зафиксировали 76 случаев COVID-19

11:30, 03.02.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в Татарстане зафиксировали 76 случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 подтвердился у 76 человек. Всего на 3 февраля в республике зарегистрировано 195 450 случаев заражения коронавирусом, следует из подсчетов федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

За сутки госпитализировали 31 заболевшего COVID-19 жителя Татарстана. Вылечились от коронавируса с начала пандемии — 192 244 человека, за последние сутки — ни одного.

Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не зарегистрировали. Всего от коронавируса умерли 2 010 жителей республики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 3 февраля.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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