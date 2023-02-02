За сутки в России зафиксировали 9 287 случаев коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 9 287 человек. Всего на 2 февраля в стране зарегистрировано 21 967 983 случая заражения COVID-19.

За сутки госпитализировали 1 058 заболевших жителей России. Это на 9,5% меньше по сравнению с 1 февраля, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

В связи с выздоровлением выписали 6 021 пациента. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 21 362 029 жителей России.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли от СOVID-19 за сутки 40 россиян. Всего в стране от коронавируса скончались 395 148 человек.



Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 2 февраля.



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Татьяна Демина