Сайты министерств и главы Татарстана временно перестали работать

Сайты Госсовета, Кабмина, всех министерств и главы Татарстана временно перестали работать. По состоянию на 21:35 пользователей указанных порталов встречает одна и та же надпись.

— На сайте ведутся технические работы. Приносим извинения за доставленные неудобства, — написано на каждом из сайтов.

Сообщается, что работы будут завершены 2 февраля в 03:00.

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Айрат Назипов