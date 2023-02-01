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Сайты министерств и главы Татарстана временно перестали работать

21:37, 01.02.2023
Сайты министерств и главы Татарстана временно перестали работать
Фото: prav.tatarstan.ru (скриншот)

Сайты Госсовета, Кабмина, всех министерств и главы Татарстана временно перестали работать. По состоянию на 21:35 пользователей указанных порталов встречает одна и та же надпись.

— На сайте ведутся технические работы. Приносим извинения за доставленные неудобства, — написано на каждом из сайтов.

Сообщается, что работы будут завершены 2 февраля в 03:00.

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Айрат Назипов
ТехнологииIT Татарстан

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