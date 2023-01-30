В 2024 году Apple может представить iPad с гибким дисплеем

В 2024 году Apple может представить iPad с гибким дисплее. Такой прогноз сделал известный аналитик Мин-Чи Куо. Об этом сообщает 3D News.

По информации источника, у планшета будет не только гибкий дисплей, но и складной корпус. Отмечается, что из него будет выдвигаться легкий и прочный подбор, который придаст устойчивости конструкции при работе в режиме «ноутбука». Высокую прочность и легкость данной конструкции придаст материал ее изготовления — углеволокно.

Фото: apple.com

Сообщается, что приобрести технологическую новинку планирует китайская компания Anjie Technology — ее специалисты будут работать над элементами конструкции гибкого планшета.

11 января сообщалось, что Apple собирается с 2024 года начать производить собственные экраны для устройств. Отмечалось, что данное решение должно снизить зависимость компании от таких конкурентов, как Samsung и LG. Также стало известно, что корпорация собирается перейти с технологии OLED на microLED.



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Антон Гаврилов