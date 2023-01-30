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В ряде домов Кировского района Казани отключат воду

12:17, 30.01.2023
В ряде домов Кировского района Казани отключат воду
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ряде домов в Кировском районе Казани поздним вечером 30 января отключат воду, сообщает МУП «Водоканал».

Отключение ожидается с 23 часов 30 января до 9 часов 1 февраля по адресам:

  • Проточная — 6, 6а, 8, 8а, 8б/1, 8г, 10 корп.1, 10 корп. 100;
  • Красносельская — 51 корп. 4.

Также в некоторых домах Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов понизят давление воды. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Отключение воды связано с подключением жилого дома и многоуровневого паркинга по улице Проточной. Автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам, обратиться можно по телефону: +7(843) 231-62-60.

На прошлой неделе ряд домов Авиастроительного, Московского и Кировского районов Казани оставался без воды из-за аварии на водопроводе по улице Рахимова.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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