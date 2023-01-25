Виктор Дьячков, ICL: нет льготных кредитов для разработки отечественного софта
Основатель ICL Виктор Дьячков посетовал на недоступность кредитов для разработки программных продуктов, которые призваны заменить зарубежный софт. «Доступные кредиты невозможно получить, нет льготных кредитов для инвестирования в программное обеспечение», — отметил он в своем выступлении на заседании Кабинета министров Татарстана, на котором подвели итоги Года цифровизации в Татарстане в 2022 году.
По его словам, компания направила на эти цели 500 миллионов собственных средств, тогда как объем рынка оценивается в 72 миллиарда рублей. При этом она намерена занять 10% на рынке российского оборудования.
В конце этого года татарстанская группа ICL готовится запустить производство материнских плат. На первом этапе проектная мощность составит 300 тысяч плат в год, после чего будет постепенно наращиваться до 1 миллиона штук в год. Общая стоимость инвестпроекта оценивается в 2 миллиарда рублей, около 1 миллиарда рублей взяла на себя управляющая компания ОЭЗ «Иннополис».
Напомним, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин заявил, что отечественное производство микропроцессоров появится в Татарстане, если правительство России поможет с финансированием покупки технологий.
— В Татарстане имеются компетенции для разработки микропроцессоров, чипов, но необходимые технологии дорогостоящие — от 3 до 5 миллиардов долларов. При согласовании и финансовой поддержке правительства Российской Федерации данные технологии можно привлечь в Татарстан, это может стать новой нефтью, — сказал он.
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