Виктор Дьячков, ICL: нет льготных кредитов для разработки отечественного софта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Основатель ICL Виктор Дьячков посетовал на недоступность кредитов для разработки программных продуктов, которые призваны заменить зарубежный софт. «Доступные кредиты невозможно получить, нет льготных кредитов для инвестирования в программное обеспечение», — отметил он в своем выступлении на заседании Кабинета министров Татарстана, на котором подвели итоги Года цифровизации в Татарстане в 2022 году.

По его словам, компания направила на эти цели 500 миллионов собственных средств, тогда как объем рынка оценивается в 72 миллиарда рублей. При этом она намерена занять 10% на рынке российского оборудования.

В конце этого года татарстанская группа ICL готовится запустить производство материнских плат. На первом этапе проектная мощность составит 300 тысяч плат в год, после чего будет постепенно наращиваться до 1 миллиона штук в год. Общая стоимость инвестпроекта оценивается в 2 миллиарда рублей, около 1 миллиарда рублей взяла на себя управляющая компания ОЭЗ «Иннополис».

Фото: предоставлено ГК ICL

Напомним, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин заявил, что отечественное производство микропроцессоров появится в Татарстане, если правительство России поможет с финансированием покупки технологий.

— В Татарстане имеются компетенции для разработки микропроцессоров, чипов, но необходимые технологии дорогостоящие — от 3 до 5 миллиардов долларов. При согласовании и финансовой поддержке правительства Российской Федерации данные технологии можно привлечь в Татарстан, это может стать новой нефтью, — сказал он.

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Луиза Игнатьева