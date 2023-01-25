За сутки в России COVID-19 подтвердился у 6 442 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 6 442 человек. Всего в стране на 25 января зарегистрировано 21 910 020 случаев заражения COVID-19, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

За сутки госпитализировали 899 россиян. Накануне было — 970 госпитализированных

В связи с выздоровлением выписали 5 542 пациента. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 21 321 174 жителя России.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли от СOVID-19 за сутки 44 человек. Всего в стране от коронавируса скончался 394 821 россиянин.



Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 25 января.



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Айрат Назипов