Первый российский космический пуск 2023 года состоится 5 февраля

Первый российский космический пуск 2023 года состоится 5 февраля — это будет метеоспутник «Электро-Л». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на космический центр «Южный».

— Ближайший запуск уже пятого февраля. Это российский гидрометеорологический аппарат «Электро-Л» разработки НПО имени Лавочкина, — говорится в сообщении.

Уточняется, что спутник уже прошел заправку и завершил испытания. На геостационарную орбиту его доставит разгонный блок ДМ.

Напомним, 23 октября сообщалось о выходе первого аппарата многоспутниковой группировки «Сфера» — «Скиф-Д», а также трех спутников связи «Гонец-М» на заданные орбиты. Запуск производился с космодрома Восточный.





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Антон Гаврилов