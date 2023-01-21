В Казани создадут отечественный аналог противообледенительной жидкости для самолетов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский национальный исследовательский технологический институт (КНИТУ-КХТИ) работает над созданием противообледенительных жидкостей IV типа для наземной обработки самолетов. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе вуза.

На сегодняшний день в России противообледенительные жидкости производятся по технологиям иностранных компаний из импортированных концентратов. Как объяснили в КНИТУ-КХТИ, это представляет угрозу для безопасности полетов самолетов при осадках.

Ученые казанского вуза разрабатывают отечественную рецептуру и технологию производства противообледенительных жидкостей IV типа на основе производственных мощностей, сырьевой базы и компетенций химических предприятий Татарстана.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Особенность нашей разработки заключается в открытой рецептуре, которая позволит создавать разные марки ПОЖ, подходящих под определенные климатические и эксплуатационные условия. Это очень выгодно, так как позволяет заменить одних поставщиков реагентов на других за счет использования доступных, преимущественно отечественных, компонентов, — рассказал ассистент кафедры химической технологии переработки нефти и газа КНИТУ Регина Гаффанова.



Противообледенительная жидкость предназначена для наземной противообледенительной обработки воздушных судов перед полетом. Это раствор гликоля в воде с различными добавками для улучшения эксплуатационных свойств.

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Антон Гаврилов