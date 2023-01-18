Татарстанцы предпочитают жить в кирпичных домах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В управлении Росреестра по Татарстану, проанализировав данные за 2022 год, рассказали — какие индивидуальные жилые дома чаще всего строятся в республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего за ушедший год было построено более 15 тысяч индивидуальных жилых домов.

Общая площадь построенного жилья составила 2 млн 217 тысяч кв. метров. Чаще всего дома возводили в сельской местности (9,2 тыс. домов), на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства — 1,6 тыс.

Интересно, что самым востребованным материалом для постройки дома татарстанцы считают кирпич — с помощью него в республике построили около 7 тысяч домов, комментирует заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Бурганова.



Фото: realnoevremya.ru

По ее словам, еще одним популярным материалам оказалось дерево — в прошлом году было построено 2 тыс. таких домов. На третьем месте оказался монолит, с его помощью возвели 950 объектов. Менее популярными оказались блочные дома, с их применением построили всего 328 домов.

Однако самые редко используемые материалы — это камень (34 дома) и бетонные панели (всего 5 домов).

В министерстве добавили, что половина построенных домов — одноэтажные, двухэтажные дома составляют 46% и всего 4% — трехэтажные. При этом средняя площадь дома составила 145 кв. метров.

По данным Минстроя Татарстана, план по строительству жилья на 2022 год существенно перевыполнен: сдано более 3 млн квадратных метров, что на 24% больше запланированных годовых показателей. Из них большая часть — это индивидуальное жилищное строительство.



Говоря о покупке жилых домов, в Росреестре рассказали, что за 2022 год в Татарстане зарегистрировано 18,5 тысячи договоров купли-продажи, из них 3,1 тысячи — на жилые дома, расположенные в Казани. Отмечается, что в ипотеку были приобретены порядка 10 тыс. домов.



Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что в 2023 году в регионе планируется реализовать 44 республиканские программы в области строительства и модернизации объектов. В текущем же году необходимо сдать 2,8 млн кв. м жилья, в том числе 160 тысяч кв. м — по социальной ипотеке, 1,2 млн кв. м — по линии индивидуального жилищного строительства, 1,4 млн кв. м — в сегменте многоквартирного инвестиционного жилья.

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Илина Хакимова