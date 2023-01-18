Исследование: чаще всего своей зарплатой довольны программисты, врачи и инженеры

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

38% тех граждан, которые довольны своей зарплатой занимают должности программистов. Финансовое жалованье по данной вакансии за год увеличилось в среднем на 15%. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.



Согласно исследованию, своей зарплатой также доволен каждый третий инженер-проектировщик (33%). В списке профессий, специалистов которых устраивает их зарплата также оказались медицинские работники (28%), юристы и HR-менеджеры (по 25%).

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Помимо этого, исследование показало, что реже довольны своим уровнем заработной платы менеджеры по рекламе — об этом заявил лишь каждый десятый опрошенный респондент. Также выяснилось, что устраивает размер жалованья устраивает каждого девятого секретаря и специалиста по работе с клиентами.



Накануне сообщалось, что в России 36% компаний повысили зарплаты своим сотрудникам в течение последних шести месяцев. Треть компаний (33%) повысили жалование своих сотрудников за последние полгода-год. Также исследование показало, что у каждого второго респондента, которому повысили зарплату, фиксировалось увеличение дохода на 5—10%.



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Антон Гаврилов