Ложемент Фрэнка Рубио демонтировали из поврежденного корабля «Союз МС-22»

Фото: пресс-служба "Роскосмоса"

Ложемент американского астронавта NASA Фрэнка Рубио сегодня перенесли из поврежденного корабля «Союз МС-22» в Crew Dragon. В пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что это было сделано на случай экстренной аварийной ситуации до прибытия «Союза МС-23».



— 18 января ложемент астронавта NASA Франциско Рубио демонтировали из корабля «Союз МС-22» и перенесли в корабль Crew Dragon. После прибытия «Союза МС-23» ложементы Франциско Рубио, Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина будут перенесены в этот корабль, — рассказали в «Роскосмосе».

Там еще раз подчеркнули, что демонтирование и перенос ложемента, с учетом технического состояния корабля «Союз-МС-22», поможет обеспечить безопасное возвращение экипажа МКС на Землю в случае аварии.



Как уточнили в госкорпорации, чтобы сохранить центровку спускаемого аппарата российского корабля, в кресле Рубио разместили укладку с грузами.

Корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором спустится на Землю в беспилотном режиме. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов напомнил, что 15 декабря произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля. Борисов подчеркнул, что версия о техническом повреждении радиатора при изготовлении не подтвердилась.

Госкорпорация «Роскосмос» совместно с космическими агентствами стран-партнеров по МКС разработали и приняли меры для обеспечения безопасного возвращения экипажа станции в случае аварии до прибытия беспилотного корабля «Союз МС-23».

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Илина Хакимова