Глава МИД ЮАР призвала отозвать законопроект о борьбе с российской деятельностью в Африке

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор призвала отозвать законопроект конгресса США о борьбе с российской деятельностью в Африке, так как он противоречит международному праву.



— Я считаю, что этот законопроект должен быть отозван, потому что он абсолютно не обоснован, это противоречит международному праву, и мы ясно дали это понять нашим коллегам в США, — сказала она в интервью «РИА Новости».

По ее словам, африканская сторона встречалась с разработчиком первоначального законопроекта и указала на нарушения. Пандор сообщила, что будет выступать против законопроекта. Пока предстоит только его обсуждение в сенате.

Палата представителей США одобрила законопроект против «злонамеренной деятельности России в Африке» в апреле 2022 года, после чего он поступил на рассмотрение сената. Документ предусматривает «наказание» со стороны США в отношении африканских стран за сотрудничество с Россией в различных областях.

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Маргарита Головатенко