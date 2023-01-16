В 2022 году в Татарстан каждый десятый турист приезжал из Башкирии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году 10,34% от всех туристов, посетивших Татарстан, пришлось на жителей соседней республики Башкирия. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов на итоговой коллегии ведомства.

— Согласно данным за 2022 год, лидеры по поездкам в Татарстан — это жители Башкирии, Удмуртии и Москвы, которые в общем объеме турпотока занимают более 10, 8 и 7 процентов соответственно, — сообщил он.

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Пиковыми периодами для Татарстана в прошлом году стали летние месяцы — июнь, июль и август. По словам Сергея Иванова, республика особо популярна среди лиц в возрасте от 25 до 44 лет.

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Напомним, по итогам прошлого года туристский поток в республику Татарстан прогнозируется на уровне 3,7 млн человек. Это на 12% больше показателя 2021 года.



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Татьяна Демина