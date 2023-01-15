В Татарстане отметили старый Новый год — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Казанском кремле 14 января отметили старый Новый год, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Недавно открывшаяся кремлевская елка в присутственных местах стала привлекательным местом как для самих горожан, так и для гостей татарстанской столицы. В кремле сегодня было многолюдно: казанцы пришли насладиться развлекательной программой и послушать любимых артистов, а еще приобрести сувениры на ярмарке.



Новогодняя программа в казанском кремле завершится музыкальным спектаклем 15 января.

Двор Присутственных мест в Казани впервые открылся 20 декабря. Во дворе появились ярмарочные домики. Теперь здесь можно приобрести татарские национальные блюда, попробовать экзотические чаи или вспомнить вкус детства и взять домашний бульон в стаканчике.

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Маргарита Головатенко