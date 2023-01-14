Медведев заявил, что премьер Японии предал память сотен тысяч японцев, погибших при ядерном ударе США

Совместное выступление премьера Японии Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена о «возможном применении» российской армией ядерного оружия — «чудовищный стыд», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.



Он выразил уверенность в том, что «Кисиде абсолютно наплевать» на то, что США были единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, а единственной ее жертвой — его Родина, сообщает RT.

— Ему бы напомнить об этом президенту США и потребовать покаяния, так и не принесенного за этот акт войны американским руководством, — добавил он.

30 сентября президент России Владимир Путин напомнил, что США — единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие, тем самым создав прецедент. В МИД России при этом отметили, Москва никому не угрожает ядерным оружием.

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Маргарита Головатенко