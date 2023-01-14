Исследование: 43% жителей Татарстана ведут здоровый образ жизни

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Всегда придерживаются здорового образа жизни (ЗОЖ) 49% татарстанцев. Еще 34% опрошенных признались, что из-за набранного веса начинают испытывать проблемы со здоровьем. Об этом говорится в результатах совместного опроса поиска «Работа и подбор персонала hh.ru» и СК «Росгосстрах Жизнь».

Аналитики выяснили, что 15% респондентов не придерживаются принципов ЗОЖ, однако задумываются об этом, 2% вовсе не думают о том, чтобы начать вести здоровый образ жизни.

Помимо этого исследование показало, что приверженцев идеи ЗОЖ больше среди женщин — 42%. Среди сильной половины населения данный показатель составляет 37%. Также придерживаются здорового образа жизни работники образования и науки (53%), медицины и фармацевтики (52%). Еще 46% в среде представителей сферы высшего менеджмента и административного персонала.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В результате опроса выяснилось, что у 45% татарстанцев, которые живут, следуя идеями ЗОЖ, за последний год уровень расходов остался прежним. 31% респондентов заявили, что на реализацию целей в рамках ЗОЖ стали тратить больше средств. Еще 9% наоборот стали тратить меньше.

Также аналитики узнали, что 77% татарстанцев стараются по возможности ходить пешком, 80% тратят на сон 7—8 часов. Еще 70% стараются придерживаться принципов правильного питания. 45% — стараются сократить потребление алкоголя, либо не пить его вовсе. 43% опрошенных заявили, что занимаются спортом и фитнесом, 39% пытаются не курить или делать это реже. 43% татарстанцев не забывают про профилактику заболеваний, а 48% респондентов пытаются избегать стрессов — столько же стараются тратить меньше времени на соцсети.

Напомним в сентябре 2022 года стало известно, что Татарстан занял 38-е место в рейтинге российских регионов по приверженности населения здоровому образу жизни за 2021 год.



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Антон Гаврилов