Верховный суд Татарстана отказал в УДО осужденному за пытки в ОП «Дальний»

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Бывший замначальника угрозыска отдела полиции «Дальний» Алмаз Василов продолжит искупать вину на исправительных работах. Такое решение сегодня вынес Верховный суд РТ, поддержав отказ райсуда Казани по ходатайству осужденного об освобождении на 2 года и 10 месяцев раньше срока, сообщает с места журналист «Реального времени».



На заседании апелляции Василов напомнил, что взысканий за нарушение режима в период отбывания наказания не имеет, только поощрения — высшим из которых является право ночевать не в исправительном центре, а дома, с семьей. Также рассказал, что за время отбывания наказания поступил дистанционно в Московский открытый институт и на будущей неделе намерен защитить дипломную работу по специальности «Финансовый менеджмент».

Напомним, под стражу Василова заключили в марте 2012 года, после смерти задержанного сотрудниками ОП «Дальний» Сергея Назарова. В июне 2014-го восемь полицейских получили по этому делу обвинительный приговор, причем старшего лейтенанта Василова наказали строже остальных — 15 годами колонии строгого режима за 12 фактов превышения полномочий в отношении потерпевших и за причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

Фото: bashinform.ru

В 2015-м Верховный суд РТ сократил срок посадки Василова до 13 лет и 11 месяцев, оправдав его по двум эпизодам превышения полномочий.

Наказание отбывал в башкирской колонии для силовиков, но в марте 2020-го добился замены неотбытого срока в 5 лет 5 месяцев и 22 дня принудительными работами. В апреле того же года прибыл в Казань — в исправительный центр №1 УФСИН по РТ.

В ноябре в Московском райсуде Казани ходатайствовал об условно-досрочном освобождении, но получил отказ. Сегодня это решение вступило в силу.

Как выяснило «Реальное время», в местах лишения свободы главный «герой» пыточного скандала занимал руководящую должность и заслужил 23 поощрения. А еще освоил профессии швеи и сборщика мебели. Подробности — в нашем материале.