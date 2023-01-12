В казанском сквере Татарской филармонии впервые откроют каток

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня, 12 января, в сквере Татарской государственной филармонии откроется каток. Об этом сообщает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

В 16.30 запланировано выступление фигуристок, затем они проведут мастер-класс на льду. В 17.00 начнется массовое катание. Вход на каток только со своими коньками, предупредили казанцев.

Отметим, что это первое открытие катка на этой территории.

Фото: пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани

Напомним, что на прошлой неделе из-за аномальных морозов в Казани временно закрыли катки. Позже ограничения сняли. Например, сегодня возобновят работу катки на «Черном озере» и в сквере 100-летия строительной отрасли РТ. В будние дни ледовые площадки будут открыты с 12.00 до 22.00, в субботу и воскресенье — с 10.00 до 23.00, технический перерыв — с 15.00 до 16.00.

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Айрат Назипов