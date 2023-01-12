СМИ перечислили 7 летних фестивалей Заполярья

Издание о жизни Заполярья «Люди Севера» в преддверии нового туристического сезона собрало информацию о фестивалях, которые проходят летом в Заполярье — в Мурманской области. В период, когда доступ на европейские курорты затруднен для многих татарстанцев, есть возможность открыть для себя неожиданные, но интересные маршруты в России, и заполярный летний туризм — один из них.

Арктический фестиваль «Териберка» проходит в одноименном селе (здесь Андрей Звягинцев снял свой культовый фильм «Левиафан») в середине июля. На гастрономическую часть фестиваля съезжаются многочисленные рестораторы, здесь проходит туристическая выставка, представлена обширная музыкальная программа, сильный этнографический блок.

Фестиваль Imandra Viking Fest проходит в Мончегорске в конце августа. Колоритная северная природа — подходящая декорация к атмосфере средневекового поселка викингов. Формат фестиваля — походный лагерь, в программе — состязания в силе и выносливости, мастер-классы (к примеру, по плетению оберегов), музыка.

Участник фестиваля. Фото: l-s.media

День металлурга в Мончегорске празднуют каждое третье воскресенье июля, и проходит это с не меньшим размахом, чем День нефтяника в Альметьевске. Турнир по стритболу, катание на байдарках, танцевальные баттлы, ночное шоу с концертной программой, фейерверки, караоке, йога и «Тропа героев» на городском стадионе — занятие найдется.

Фестиваль водного туризма «Колвица» проходит на одноименном озере в середине июня. Здесь можно покататься на каяках, сапбордах, устроить рафтинг, заняться йогой, посоревноваться в пляжном волейболе. Вечером — походная баня на берегу озера. На фестивале есть фотозона, звучит живая музыка. А неподалеку — живописный Колвицкий водопад.

Озеро Колвица. Фото: l-s.media

Фестиваль «Северный ветер» проводят в конце июля на берегу реки Шуонийоки (поселок Никель). Он посвящен сапбордам: тут на них проводят и йогу, и массовые заплывы, и соревнования, и просто фитнес-занятия. Еще можно послушать лекции о спорте и здоровье, поучаствовать в мастер-классах.

Здесь же, в поселке Никель, в начале сентября проходит фестиваль GASTRO INDUSTRY FEST. В нем гастрофест объединяется с индастриал-шоу, технологическими мастер-классами и живописным артом. Если приехать на него всей семьей, то можно и попробовать уникальную арктическую гастрономию, и природой насладиться, и потанцевать под живую музыку.

Парусный лагерь «Имандра» проводится в конце июля в Мончегорске. Он посвящен яхтингу: новички смогут познакомиться здесь с парусным спортом, а опытные яхтсмены поучаствуют в мини-регате. Можно приехать и в одиночку, и целой командой (5 человек плюс шкипер).

Яхта участников лагеря. Фото: l-s.media

Как видим, одна только Мурманская область предлагает целый веер активностей, рассчитанных на все лето. Можно в рамках одного отпуска посетить сразу несколько фестивалей, а впридачу насладиться уникальной северной природой.

Людмила Губаева