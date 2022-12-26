В Казани поликлиники будут работать в усиленном режиме 3 и 6 января

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заместитель руководителя Управления здравоохранения Казани Гульсина Хузиева рассказала, как будут работать медучреждения города с 31 декабря по 8 января. По ее словам, стационары, родильные дома и гинекологические отделения будут работать круглосуточно, а 3 и 6 января поликлиники работают в усиленном режиме.

— Госпитализация пациентов будет осуществляться по территориальному принципу. Режим работы поликлиник и поликлинических отделений городских больниц взрослой и детской сети в праздники — с 8 утра до 18 часов вечера. В эти дни в поликлиниках работают call-центры, регистратура, дежурные терапевтические и педиатрические бригады, процедурные кабинеты, кабинеты неотложной медицинской помощи, — сообщила Гульсина Хузиева.

Врачи продолжат принимать пациентов в поликлиниках. Также в новогодние каникулы по-прежнему будут осуществлять обслуживание на дому неотложных вызовов.

— 3 и 6 января 2023 года работа поликлиник будет организована в усиленном режиме. К дежурству терапевтических и педиатрических бригад добавятся приемы врачей узкого профиля, рентгенологический кабинет и лаборатория. Травматологические пункты с круглосуточным режимом работы принимают пациентов с первичными обращениями вне зависимости от места проживания во все праздничные и выходные дни, — добавила Гульсина Хузиева.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Женские консультации в составе поликлиник и поликлинических отделений больниц будут работать по графику поликлиник в составе бригады: врач акушер-гинеколог, акушерка — медицинский регистратор.

Работа взрослых и детских стоматологических поликлиник будет организована с 31 декабря по 8 января с 9 утра до 18 часов вечера. Неотложная стоматологическая помощь в ночные часы будет оказываться в филиале №1 «Городской стоматологии» на ул. Чернышевского, 10/6 — с 18.00 до 9.00.

Напомним, в Казани уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в 2,5 раза. Медработники работают в условиях повышенной нагрузки. Обеспечена готовность госпитальной базы в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по ОРВИ и гриппу.



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Татьяна Демина