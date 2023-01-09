На российский авторынок вышли новые корейские кроссоверы Samsung QM6

Фото: Samsung

На российский авторынок вышли новые корейские кроссоверы Samsung QM6. Дилеры выставляют предложения об их продаже на официальных сайтах и на страницах в классифайдах, сообщает «Газета.Ru».

Чаще всего Samsung QM6 предлагают дилеры из Владивостока. Стоимость нового автомобиля составляет около 3,6 миллиона рублей. Модель построена на платформе CMF-CD. На ней же основан Nissan X-Trail.

В базовую комплектацию кроссовера входят светодиодные фары, задние поворотники с эффектом «бегущей строки», парктроники, климат-контроль, медиасистема, легкосплавные колесные диски.

В декабре сообщалось, что к концу 2022 года на российском автомобильном рынке остались только 14 брендов из 60. «Из них три бренда — отечественные. Lada, ГАЗ, УАЗ. Остальные — китайские: Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda», — подчеркнули в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

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Елизавета Пуншева