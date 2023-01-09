Экс-управляющий КВЗ назначен гендиректором частного вертолетного центра в Санкт-Петербурге

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Юрий Пустовгаров, бывший управляющий директор Казанского вертолетного завода, входящего в холдинг «Вертолеты России», с 30 декабря 2022 года занимает должность генерального директора частного вертолетного центра ООО «Хели-драйв» в Санкт-Петербурге.

Таким образом, Пустовгаров заменил владелицу центра Ольгу Ткаченко, которая была гендиректором «Хели-драйва» с июля 2020 года, передает «Интерфакс-Поволжье».

Как сказано на сайте частного вертолетного центра, он представляет собой один из крупнейших подобных проектов в Северо-Западном регионе России, который специализируется на выполнении авиационных работ, а также на сервисном обслуживании, базировании, авиатопливообеспечении и продаже воздушных судов. Отметим, что центр имеет собственный таможенный склад временного хранения открытого типа при Пулковской таможне.

Фото: пресс-служба «Хели-Драйв»

Ранее «Реальное время» писало, что Юрий Пустовгаров, приглашенный 2 года назад из Башкирии (управлял Кумертауским авиационным производственным предприятием), уезжает в Москву. «Подтверждаем, что Юрий Леонидович Пустовгаров уходит с поста управляющего директора ПАО «Казанский вертолетный завод» по соглашению сторон. Он возглавлял предприятие с февраля 2018 года. Юрий Пустовгаров с завтрашнего дня займет должность советника генерального директора холдинга «Вертолеты России», — сообщила накануне пресс-служба КВЗ «Реальному времени».

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Илина Хакимова