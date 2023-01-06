Во время представления в цирке Кисловодска подрались две тигрицы

Две тигрицы устроили схватку во время представления на арене цирка в Кисловодске. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По информации канала, когда одна из тигриц бежала по кругу арены, то на нее неожиданно набросилась другая. Животные вцепились друг в друга клыками и когтями, а дрессировщик Ярослав Запашный не мог их оттащить друг от друга.

Позже животных удалось разнять. Но из-за их схватки представление пришлось остановить. Одна из тигриц получила серьезные раны и на текущий момент находится под наблюдением, за жизнь животного борются опытные ветеринары.

Специалисты Росгосцирка предположили, что причиной нападения одной тигрицы на другую стало то, что у нападавшей самки из-за аномально теплой погоды на юге России «период охоты» начался раньше обычного.

Напомним, что четыре года назад тигр напал на работника цирка в Орске. По предварительным данным, во время уборки тигр просунул лапу из вольера и пытался затащить 28-летнего сотрудника цирка в клетку.

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Айрат Назипов