Следком проверит обстоятельства нападения тигра на сотрудника цирка-шапито в Орске

Следственный комитет Оренбургской области проведет проверку по факту нападения тигра на работника цирка в Орске.

Инцидент произошел на территории цирка-шапито во время гастролей в регионе. По предварительным данным, во время уборки тигр просунул лапу из вольера и пытался затащить 28-летнего сотрудника цирка в клетку.

В результате чего мужчина получил различные травмы. В больнице у него зафиксировали рваные раны и перелом ноги.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее из прикамского цирка-шапито сбежала обезьяна.