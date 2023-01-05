За сутки в Казани произошло 130 ДТП

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За минувшие сутки в Казани произошло 130 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы Татарстана. Пострадал в ДТП один человек — в результате наезда на пешехода.

Кроме того, сотрудниками ДПС задержаны 10 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, еще двое — за отсутствие водительских прав. Два человека доставлены в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Напомним, накануне в мэрии Казани сообщили, что за 2022 по вине пьяных водителей в городе погибли три человека, еще 53 — получили травмы различной степени тяжести.

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Артем Гафаров